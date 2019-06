Neue Ausstellung auf Gartenfeldbrücke

TRIER. Bis Ende August ist auf der Gartenfeldbrücke noch eine Foto-Ausstellung des Familienzentrums Fidibus zum Thema Kinderrechte zu sehen.

Dutzende Kinder und Jugendliche wurden fotografiert und danach gefragt, was ihnen im Hinblick auf ihre Rechte wichtig ist. In Workshops haben Melanie Collmann und Silvia Willwertz von Fidibus Kinder und Jugendliche spielerisch und musikalisch an ihre Rechte herangeführt.

Gefördert wird das Projekt durch das Bundesprogramm “Demokratie leben“ und die Stadt Trier. (tr)



Drucken