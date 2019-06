Neue CarSharing-Stationen in Tarforst und Gartenfeld

TRIER. Das Teilen von Autos ist nicht nur gut für Umwelt und Geldbeutel, sondern liegt voll im Trend. Daher erweitert stadtmobil Trier das Stationsnetz um zwei weitere Stationen im Gartenfeld sowie in Tarforst. Besonderes Augenmerk legt stadtmobil dabei auf ein klimafreundliches Mobilitätsangebot. An den neuen Stationen kommen sparsame und schadstoffarme Hybridfahrzeuge zum Einsatz. Insgesamt bietet stadtmobil Trier nun elf Fahrzeuge an, die an neun Stationen im Stadtgebiet zur flexiblen Miete bereitstehen.

Die Auswahl reicht vom kleinen Stadtflitzer bis hin zu großen Kombis. So funktioniert es: Nach einer einmaligen Anmeldung bekommt der Kunde eine Zugangskarte. Gebucht wird dann einfach online, telefonisch oder über eine Smartphone-App – rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche. Die Buchung kann bereits bis zu drei Monate im Voraus erfolgen oder aber ganz spontan, bis zu fünf Minuten vor der Fahrt. Das reservierte Auto lässt sich dann mit der Zugangskarte öffnen.

Mit CarSharing bis zu 1.000 Euro pro Jahr mehr in der Tasche? Wie das geht, erklärt Patrick Wagner von Stadtmobil Trier: “Bei Carsharing handelt es sich um die organisierte, gemeinschaftliche und umweltfreundliche Nutzung von Kraftfahrzeugen. Da die Autos von verschiedenen Nutzern verwendet werden, fallen für den einzelnen Kunden neben einer kleinen Grundgebühr lediglich Kosten während der Reservierung an. Stadtmobil kümmert sich um die Wartung, Reinigung und um den Parkplatz der vollkaskoversicherten Autos. Das Angebot ist besonders für alle interessant, die maximal 10.000 Kilometer pro Jahr mit dem Auto fahren. Die Einsparung kann je nach Nutzung bis zu 1.000 Euro pro Jahr betragen.”

Kostenlose Anmeldung: Schnupperwochen bis Ende August

Interessierte haben die Möglichkeit, das CarSharing-Angebot von stadtmobil zwei Monate unverbindlich zu testen. Die Anmeldung ist kostenlos. Bezahlt werden während der Schnupperzeit nur die gefahrenen Kilometer und die Dauer der Fahrzeugnutzung. Das Angebot gilt bis Ende August 2019. Nach der Schnupperzeit können sich die Kunden entscheiden, ob und in welchem Tarif sie das CarSharing Angebot weiter nutzen möchten. Für jeden Nutzer, egal ob Wenig- oder Vielfahrer, bietet Stadtmobil Trier den passenden Tarif an. Die Anmeldung zum Stadtmobil-CarSharing ist im Kundenzentrum des Kooperationspartners SWT in der Treviris-Passage 16 möglich. Weitere Infos gibt es auf trier.stadtmobil.de. (tr)



Drucken