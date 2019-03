Neue Termine für Eltern-Kind-Yoga im Museum

TRIER. Gemeinsame Zeit bewusst verbringen und Kunst mit anderen Augen entdecken: Dieses Erlebnis bietet das Eltern-Kind-Yoga im Stadtmuseum Simeonstift.

Aufgrund der großen Nachfrage bietet das Stadtmuseum drei Zusatztermine an, die als Einzeltermine buchbar sind: 2., 9. und 16. April, jeweils von 16-18 Uhr. In einer Führung gewinnen die Eltern-Kind-Paare spannende Einblicke in die Geheimnisse der ausgestellten Gemälde. Anschließend zeigt Yogalehrerin Martina Kancirova, wie man sich von den Darstellungen zu entspannenden Yoga-Übungen inspirieren lassen kann.

Der Kurs ist geeignet für Kinder ab 4 Jahren in Begleitung eines Elternteils und kostet € 15 pro Paar pro Termin. Mitzubringen sind bequeme Kleidung und eine kleine Stärkung, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Maximal 8 Paare, eine Anmeldung ist erforderlich unter museumspaedagogik@trier.de oder 0651 718 1452. (tr)



