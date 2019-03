Neueröffnung “Fahrradstation Gleis 11“ am Hauptbahnhof

TRIER. Der Name kommt nicht von ungefähr: Lange Jahre war die Fahrradstation des Bürgerservice (BÜS) am Gleis 11 des Trierer Hauptbahnhofs untergebracht. Jetzt hat der Meisterbetrieb direkt neben der neuen SWT-Fahrradgarage ein neues und zeitgemäßes Zuhause gefunden. Vorgestellt werden die neuen Räumlichkeiten am Freitag, 22. März, um 10 Uhr in Anwesenheit von Bürgermeisterin Elvira Garbes.

Bereits 1987 startete der BÜS in der Viktoriastraße in Trier-West eine der ersten Fahrradverleihstationen in der Stadt Trier. Seither wurde nach eigenen Angaben das Angebot kontinuierlich ausgebaut. Mit dem Neubau der Fahrradstation am Bahnhofsplatz durch die Stadtwerke Trier bietet sich dem Unternehmen jetzt die Möglichkeit, dieses vielfältige Angebot in neuen und großzügigen Räumlichkeiten unmittelbar angrenzend an die Fahrradgarage allen Fahrradbegeisterten und denen die es werden wollen, zu präsentieren.

Die Fahrradstation Gleis 11 hält rund 260 moderne Tourenräder und E-Bikes für Fahrradtouristen und Pendler im Verleih zur Verfügung. Im Verkauf präsentiert “Gleis 11” u.a. ein breites Sortiment an City-, Touren- und Trekkingräder sowie Pedelecs und E-Bikes der namhaften Hersteller Winora, Haibike, Staiger, Tern, Scool, Kayza und Lapierre mit dem passenden Zubehör. Die Meisterwerkstatt führt darüber hinaus alle Wartungs- und Reparaturarbeiten fachgerecht durch. Außerdem ist der BÜS JobRad-Partner und hilft gerne bei der Auswahl und Anschaffung eines steuerbegünstigten Dienstfahrrades.

Am Eröffnungswochenende können alle Besucher erstmalig in Trier eine historische Ausstellung des Deutschen Fahrradmuseums zur Geschichte des Fahrrades von 1817 bis zur Neuzeit bewundern und sich mit verschiedenen sportlichen Aktivitäten wie Hochradfahren und Fahren auf Artistenfahrrädern vergnügen. Zusätzlich wird eine BMX-Show mit Axel Reichertz (mehrfacher deutscher Meister) und dem Trial Team aus Trassem für Action sorgen. Die Fahrradwaschanlage ist an diesem Wochenende ebenfalls in Betrieb. (tr)



Drucken