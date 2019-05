Noch freie Plätze bei Startup-Camp

TRIER. Unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsidentin Malu Dreyer findet am 16./17. Mai das zweite Trierer Startup-Camp in den Räumen des künftigen Digital Hubs in der Jägerkaserne statt. Die städtische Wirtschaftsförderung und die Universität laden zu der kostenlosen Veranstaltung ein. Bislang haben sich rund 50 Interessenten angemeldet. Es gibt noch einige freie Plätze für Kurzentschlossene. Im Internet steht ein Anmeldeformular unter diesem Link.

Das Camp ist für alle Gründungsinteressierten offen. Im Vordergrund steht die Unterstützung durch Ansprechpartner aus der Wirtschaft und Wissenschaft bei der Erstellung und Umsetzung eines tragfähigen Geschäftsmodells. Gleichzeitig es die Möglichkeit des Netzwerkens und eines Wissensaustauschs zwischen den Teilnehmern, Mentoren und etablierten Unter-nehmern der Region. Höhepunkt und Abschluss ist die Vorstellung der ausgearbeiteten Gründungsideen vor einer Jury. Sie prämiert gemeinsam mit Ministerpräsidentin Dreyer die besten Konzepte, mit attraktiven Preisen. (tr)



