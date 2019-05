Öffentliches Vorspiel bei Klavierwettbewerben

TRIER. Die städtische Karl-Berg-Musikschule richtet am Samstag, 11. Mai, in ihrem Gebäude in der Paulinstraße 42 b den fünften Klavierwettbewerb der Association des écoles de musique du Grand-Duché de Luxembourg sowie der Landesgruppen Saarland und Rheinland-Pfalz im Verband deutscher Musikschulen aus. 64 Kinder und Jugendliche aus den Mitgliedsschulen dieser Verbände haben sich angemeldet. Die öffentlichen Vorspiele laufen von 9 bis 17 Uhr. Das Abschlusskonzert mit Urkunden- und Preisübergabe findet um 19 Uhr im Rokoko-Saal des Kurfürstlichen Palais statt.

Die beteiligten Verbände hatten sich vor einigen Jahren das Ziel gesetzt, gemeinsame Projekte und Angebote für die Musikpädagogen und Schüler der Musikschulen aus angrenzenden Regionen anzubieten. Neben gemeinsamen Fortbildungsangeboten für die Musiklehre ist der jährlich in einer jeweils anderen Region stattfindende Klavierwettbewerb ein Ergebnis der Zusammenarbeit über die Ländergrenzen hinweg. (tr)



