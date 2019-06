Öffnungszeiten der Stadtumbau-Info “West”

TRIER. Das Infobüro zum Stadtumbau Trier-West ist umgezogen und befindet sich jetzt im Gebäude 4 der Jägerkaserne in der Eurener Straße. In den Monaten Juni bis September ist die Stadtumbau-Info an folgenden Terminen jeweils von 15.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.

♦ Donnerstag, 6. Juni

♦ Donnerstag, 4. Juli

♦ Donnerstag, 1. August

♦ Donnerstag, 5. September

Weitere Termine nach Absprache sind möglich. Ansprechpartnerinnen im Stadtplanungsamt sind Rita Märzheuser (Telefon: 0651/718-3616, E-Mail: rita.maerzheuser@trier.de) und Vera Reichert (Telefon: 0651/718-3618, E-Mail: vera.reichert@trier.de). (tr)



