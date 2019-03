Papierkram erledigen und Kontakte knüpfen

TRIER Studierende der Universität Trier unterstützen in Zusammenarbeit mit der Ehrenamtsagentur Trier am 22. März im Mergener Hof Bürger bei deren aufgeschobenen Anträgen. Gleichzeitig wird ein buntes Programm an Workshops geboten.

“WaDuWi – kontAKTE-Abend” haben fünf Studierende der Universität Trier ein neues Veranstaltungsformat getauft, das die Erziehungswissenschaftler nun in Kooperation mit der Ehrenamtsagentur Trier erstmalig durchführen.”WaDuWi“ ist kurz für “Was Du Willst“. An einem Abend steht immer ein spezielles Thema im Mittelpunkt, gleichzeitig werden Workshops zu anderen Themen angeboten und in einem Café gibt es die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen und sich auszutauschen. Das Angebot richtet sich an alle interessierten Personen – egal welchen Alters oder Herkunft – und ist kostenlos.

An dem ersten Abend, am 22. März ab 18.30 Uhr im Mergener Hof, wird es insbesondere um bürokratische Herausforderungen in Zusammenhang mit Ehrenamt und/oder Migration gehen. Ob Bemessungssatzerhöhung, Beihilfeberechtigung, Wahlleistungsvereinbarung, Darlehensrückerstattung oder Aufenthaltsbestimmungsrecht – die Ehrenamtlichen erklären Fachbegriffe, helfen beim Ausfüllen von Anträgen und bieten ein breit gefächertes Beratungsangebot zu ehrenamtlichem Engagement. Zudem finden Workshops von progressiver Muskelentspannung über Improtheater bis zu Upcycling statt. Herzstück des Abends bildet das Café, in dem in entspannter Atmosphäre bei Getränken und Snacks Kontakte geknüpft und intensiviert werden können. Wichtig ist den Organisatoren, dass ihr Angebot unverbindlich ist. Jeder kann kommen und gehen, wann er möchte. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Abend endet um 0.30 Uhr.

Weitere WaDuWi-Abende sind bereits geplant. Die Veranstalter erhoffen sich, durch die Abende ein regelmäßiges Format zum interkulturellen Austausch und Einbringen eigener Fähigkeiten zu bieten. Alle sind eingeladen, im Rahmen von WaDuWi ebenfalls Workshops anzubieten.

Das Konzept haben die Masterstudierenden im Rahmen einer Lehrveranstaltung von Professor Andreas Schröer an der Universität Trier entwickelt. Ihre Idee stieß bei der Ehrenamtsagentur Trier auf großes Interesse, sodass das Format nun realisiert wird. Gefördert wird die Veranstaltung durch das rheinland-pfälzische Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz. (tr)



