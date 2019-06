Parkplatz der KfZ-Zulassung zum Teil gesperrt

TRIER. Auf dem Parkplatz der KfZ-Zulassungsstelle in der Thyrsusstraße haben die Sanierungsarbeiten begonnen. In den kommenden zehn Monaten steht jeweils nur rund die Hälfte der gewohnten Stellplätze zur Verfügung, die schnell besetzt sein dürften. Den Besuchern wird empfohlen, möglichst mit dem Stadtbus (Linie 1) oder mit dem Fahrrad zu kommen. Neben der Zulassunsgsstelle ist in dem Verwaltungsgebäude in der Thyrsusstraße 17-19 auch das Amt für Ausländerangelegenheiten und die Straßenverkehrsbehörde untergebracht. (tr)



