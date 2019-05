Pfingstkonzert in St. Matthias

TRIER. “Veni Sancte Spiritus – Komm Heiliger Geist”: Unter diesem Motto lädt der Friedrich-Spee-Chor Trier an Pfingstmontag, 10. Juni, um 19 Uhr zum Konzert in die Basilika St. Matthias Trier ein. Bereits zum zehnten Mal ist der Chor dort an Pfingsten zu Gast. Im Mittelpunkt des Konzertes steht die “Son of God Mass” des Briten James Whitbourn (*1963).

Bei dieser Messe wird der Chor unter der Leitung von Jan Wilke von Martin Vogel am Saxophon und Gabriel Moll an der Orgel begleitet. Mit “Dona nobis pacem” vom lettischen Komponisten Peteris Vasks (*1946) und Arvo Pärts (*1935 in Paide/Estland) “Da pacem domine” stehen zwei weitere Werke zeitgenössischer Komponisten auf dem Programm. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei; um eine Spende wird gebeten.

Der Speechor wurde 1964 von Prof. Karl Berg gegründet. Derzeit singen rund 75 Frauen und Männer im Chor, der immer montags im Pfarrhaus Liebfrauen probt. (tr)



