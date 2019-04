PKW prallt gegen Straßenlaterne, Fahrer flüchtet

TRIER. Auf die Mithilfe der Bevölkerung hofft die Polizei in diesem Fall: Am Donnerstag, 4. April, kam es in den Morgenstunden zwischen 2 und 5 Uhr in der Albert-Camus-Straße (Bereich Castelnau) zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Dabei prallte ein silber-grauer Toyota mit Trierer Kennzeichen aus bislang ungeklärter Ursache gegen eine Straßenlaterne. Anschließend flüchtete der Fahrzeugführer vom Unfallort, der PKW blieb am Unfallort. Sowohl am Fahrzeug, als auch an der Laterne entstand ein erheblicher Sachschaden von etwa 11.000 Euro. Zur Aufklärung des Sachverhaltes ist die Polizeiinspektion Trier dringend auf Zeugenhinweise zu dem Vorfall angewiesen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-3200 zu melden. (tr)



Drucken