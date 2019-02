Polizei: Die vermissten Mädchen sind wohlauf!

TRIER. Kurz nach 20 Uhr kam am Sonntag die erlösende Meldung: Die beiden vermissten elf und 14 Jahre alten Mädchen, die die Jugendhilfeeinrichtung in Aach verlassen hatten, sind wohlauf.

Die Kriminalpolizei hatte in den letzten Tagen eine Vielzahl von Hinweisen erhalten und war diesen nachgegangen. Am Sonntag konnten Monique Klein und Sophie Arend in einer Wohnung in Trier wohlauf angetroffen werden. Die Mädchen befinden sich jetzt wieder in ihrer Einrichtung. (tr)



