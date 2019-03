Polizeibilanz: Es war ruhig, aber nicht friedlich

TRIER. Die Polizei hatte sich gewappnet, doch der Weiberdonnerstag zeigte sich zunächst von der friedlichsten Seite. Polizeidirektor Dietmar Braun, Leiter der Polizeiinspektion und Einsatzverantwortlicher für den polizeilichen Fastnachtseinsatz in Trier, zog am Nachmittag zunächst ein positives Zwischenfazit. Das bezog sich vor allem auf den Jugendschutz: “Die Mitarbeiter im Einsatzabschnitt Jugendschutz erlebten den seit Jahren ruhigsten Weiberdonnerstag und hatten kaum Grund, einzuschreiten.”

In der Spitze, so der Polizeibericht, feierten bis zu 1200 gut gelaunte und friedliche Karnevalisten bei herrlichem Wetter ausgelassen auf dem Trierer Hauptmarkt. Doch so ganz arbeitslos blieb die Polizei nicht. Mit zunehmender Alkoholisierung schlugen einige Narren über die Stränge und machten polizeiliche Interventionen erforderlich. Bis 16.30 Uhr mussten die Beamten auf dem Hauptmarkt am Rand der Musikdarbietungen mehrfach schlichtend einschreiten, um sich anbahnende Auseinandersetzungen zu unterbinden. Dabei nahmen die Polizisten acht Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigungen, Sachbeschädigung und drei Widerständen gegen Vollzugsbeamte auf. Fünf Menschen wurden in Polizeigewahrsam genommen, drei Feiernde des Platzes verwiesen. Sechs Ordnungswidrigkeiten wurden gegen sogenannte “Wildpinkler” eingeleitet.

Ab etwa 16.30 Uhr leerte sich der Hauptmarkt sukzessive und die Fastnachter verteilten sich in die innerstädtischen Gastronomiebetriebe. Gegen 16.45 Uhr wurde die Polizei über eine Schlägerei zwischen zwei Gruppen von insgesamt bis zu 20 Männern in und vor einer Gaststätte am Pferdemarkt informiert. Starke Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch zehn junge, überwiegend alkoholisierte Männer einer Gruppe antreffen. Die Kontrahenten hatten bereits vor dem Eintreffen der Polizei das Weite gesucht.

Um 16.51 Uhr teilte ein Follower des polizeilichen Twitterkanals mit, dass angeblich mehrere Jugendliche im Bereich der Simeonstraße Naziparolen rufen würden. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte jedoch keine Ergebnisse. Bis 19 Uhr musste die Polizei weitere Streitereien schlichten und einige Strafanzeigen, überwiegend Bagatelldelikte, aufnehmen. (tr)



