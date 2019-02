POPUP Design Store von WERKFORM im KM9

TRIER. Zum dritten Mal seit 2017 eröffnet die Kunsthandwerkergruppe WERKFORM-TRIER einen POPUP STORE. Laas Koehler vom KM9 in der Karl-Marx Straße 9 in Trier stellt der Gruppe vom Samstag, 2. bis Samstag, 23. März seine Räumlichkeiten zur Verfügung.

Die Galerie wird sich in einen Ladenraum verwandeln. Im Design-Store ist regionales Kunsthandwerk zu bestaunen, aber auch zu erwerben. Edle Materialien, gekonnt zu Objekten verarbeitet, laden zum Entdecken ein.

Während der gesamten Ausstellungsdauer sind immer wechselnd die Gestalter im “PopUpStore“ anzutreffen, um hinter den Werken auch die kreativen Köpfe kennenzulernen. Die Vernissage ist am Samstag, 2. März, von 17 bis 19 Uhr, geöffnet ist die Ausstellung aber bereits von 11 – 15 Uhr; die Finissage ist am Samstag, 23. März von 17 – 19 Uhr. An den übrigen Tagen ist die Ausstellung dienstags, donnerstags, freitags und samstags vorwiegend in der Zeit von 11 – 19 Uhr geöffnet. (tr)



Drucken