Premiere von “P’tit Albert“ schon ausverkauft

TRIER. Im Studio des Theaters Trier steht für Donnerstag, 9. Mai, 20 Uhr, mit “P’tit Albert“ die nächste Premiere auf dem Programm. Jedoch ist diese Inszenierung von Konstantin Buchholz bereits ausverkauft.

Seit seinem dritten Lebensjahr ist Tom (Paul Behrens) Patient einer psychiatrischen Anstalt. Das Heim ist sein Zuhause. Er ist stolz darauf, den Ärzten und Schwestern als Hilfspfleger zur Hand gehen zu dürfen: Der sympathische Sonderling serviert das Essen und kümmert sich liebevoll um P’tit Albert, den kleinen Albert, den er seit Jahren betreut. Nichts bleibt Tom verborgen, er hört alles, sieht alles, weiß alles. Und so erfährt er auch bald vom Fluchtversuch zweier Mitpatienten. Tom schließt sich ihnen an − aber natürlich nicht ohne P’tit Albert …

Ein außergewöhnlicher Theaterabend, in dem das Publikum zu Heimbewohnern wird, denen Tom das Abendessen serviert, während es seinen Erzählungen folgt. Und die haben es in sich: Bekannt wie ein “Kunterbunt“ und mit der “Gabel der Sprache“ gesegnet, folgt Tom in seinen Monologen einer ganz besonderen Diktion, die ebenso skurril ist wie komisch, ebenso hintersinnig wie entlarvend.

Aus Jack Londons Erzählung “Told in the Drooling Ward” wird so ein pointenreiches Feuerwerk voller Wortverdrehungen und Wortspielen. P’tit Albert ist ein herzerwärmendes Solostück über das Anderssein, das Trotzdem-Dazugehören und die Suche nach Anerkennung, Identität und einem eigenen Platz in der Welt.

Weitere Aufführungen sind am Samstag, 11. und Freitag, 17. Mai, jeweils um 20 Uhr; am Sonntag, 19. Mai um 18 Uhr und am Dienstag, 21. Mai um 20 Uhr. (tr)



