Radfahrerin verletzte sich bei Sturz – Zeugen gesucht

TRIER. Am Mittwoch, 15. Mai, stürzte kurz vor 6 Uhr morgens an der Kreuzung Windstraße/Dominikanerstraße eine Radfahrerin. Die Frau verletzte sich dabei leicht und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie es zu dem Sturz gekommen ist oder ob ein weiterer Verkehrsteilnehmer daran beteiligt war, ist bisher noch unklar. Wer kann Angaben machen zum Sturz der Fahrradfahrerin machen? Angaben erbittet die Polizeiwache Innenstadt unter der Rufnummer 0651-9779-1715. (tr)



