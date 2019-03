Radmarkt des ADFC Trier

TRIER. Mit dem ersten Gebrauchtradmarkt in diesem Jahr startet der Trierer ADFC am Samstag, 30. März, in die neue Saison. Wer zum Saisonauftakt ein gebrauchtes aber fahrtüchtiges Velo an die Frau oder den Mann bringen will, sollte zwischen 10 und 12 Uhr in den Innenhof von Fahrrad Heidemann in der Saarstraße 9 kommen.

Von Privat an Privat können dort wieder Velos ihren Besitzer wechseln. Erfahrungsgemäß wird das Gros der Räder in den ersten eineinhalb bis zwei Stunden ge- und verkauft, weshalb Angebot und Nachfrage in dieser Zeit besonders groß sind. Bitte beachten: Die Verkäufer müssen nachweisen, dass das Rad ihnen gehört. Hierfür reicht ein Personalausweis oder – so noch vorhanden – eine Quittung vom Kauf des Fahrrads.

Für die Ausrichtung und Bewerbung des Radmarkts verlangt der ADFC vom Verkäufer des Fahrrads eine Provision in Höhe von 10 Prozent des Verkaufspreises; selbstverständlich fällt diese nur an, wenn das Velo auch tatsächlich verkauft wurde. Weitere Informationen auf adfc-trier.de. (tr)



