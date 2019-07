“Reif für die Kunst” – Vortrag zu St. Simeon

TRIER. Die beliebte Seniorenreihe “Reif für die Kunst” im Stadtmuseum Simeonstift und im Museum am Dom wird fortgesetzt. Zum nächsten Termin lädt das Stadtmuseum am Freitag, 12. Juli, 14.30 Uhr: Die Kunsthistorikerin Martina Kancirowa beleuchtet in einem Vortrag mit anschließender Führung die bewegte Geschichte der Kirche St. Simeon, die mehr als 800 Jahre lang die Porta Nigra umschloss und auf Befehl Napoleons in den heutigen Zustand zurückgebaut wurde.

Anhand zahlreicher Bildbeispiele veranschaulicht die Referentin mit einem Schwerpunkt auf der Epoche des Barock die Vergangenheit dieses einzigartigen Bauwerks. Im Anschluss an die Führung mit Vortrag lädt das Museum zu Kaffee und Kuchen ein. Der Eintritt beträgt zehn Euro (inklusive Kaffee und Kuchen), eine Anmeldung unter museumspaedagogik@trier.de oder 0651/7181452 ist erforderlich bis zum 9. Juli. (tr)



