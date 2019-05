René Marik & Sugar Horses – Das Lieblingskonzert

TRIER. Am Freitag, 24. Mai, ist der Comedy-Künstler und Puppenspieler René Marik um 20 Uhr in der Tufa zu Gast.

Eigentlich kennt man René Marik, den Schöpfer der Puppen-Charaktere Maulwurf, Fakenhorst, Kater Kalle & Co, aus dem Quatsch Comedy Club oder anderen Comedy-Formaten, doch Ende 2018 brachte er mit den Sugar Horses ein neues Musikprojekt an den Start. Die Sugar Horses, das sind Björn Timmermann: Drums; Bodo Goldbeck: Kontrabass; Ulrike Arzet: Trompete/Vocals; Nicolas Bonadio: Gitarre/Vocals und René Marik: Vocals/Gitarre

Ein Jahr lang hostete Marik in einem Berliner Club die ‘Lieblingsshow‘, zu der er seine Lieblingskünstler aus den Bereichen Musik, Poetry und Comedy eingeladen hatte. Immer mit am Start war die Showkapelle, mit der er zusammen für jede Show einen Lieblingssong erarbeitet hatte. Die Zusammenarbeit machte allen Beteiligten so viel Spaß, dass sie die “SUGAR HORSES” gründeten. Versehen mit einem Hauch von Country, Western, TexMex und viel Spaß am Musizieren ist René Marik jetzt mit der Band auf Tour und präsentiert absolut hörenswerte Songinterpretationen. (tr)



