RÖMERSTROM Gladiators gehen in neue ProA-Saison

Gute Nachrichten in der Sommerpause. Die BARMER 2. Basketball Bundesliga hat den Römerstrom Gladiators Trier die Lizenz für die kommende Saison 2019/2020 ohne Auflagen erteilt. Damit werden die Trierer Gladiatoren in der nächsten Saison wieder in der ProA auf Korbjagd gehen.

“Die Tatsache, dass wir im zweiten Jahr in Folge die Lizenz ohne Auflagen erteilt bekommen haben, zeigt, dass wir nicht nur sportlich mittlerweile Stabilität erreicht haben. Auch finanziell und strukturell sind wir auf dem richtigen Weg. Wir sind ein gesunder ProA-Ligist“, erklärt Gladiatoren-Manager Andre Ewertz. Neben Trier haben auch Vereine wie die Artland Dragons, die Niners Chemnitz und die Tigers Tübingen die Lizenz ohne Auflagen erhalten. (tr)





