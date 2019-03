TRIER. In der Zeit von Montag 18. März bis Dienstag 19. März wurde in der Hubert-Neuerburg-Straße in Trier ein silber-schwarzes, ca. 3 x 1,5 m großes Graffiti an eine Hausfassade des Finanzamtes gesprayt. Weiterhin beschmierten die “Künstler” die Wand mit pinker Farbe. Durch das Graffiti entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. (tr)



