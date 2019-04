Sankt Maximin Realschule hat neuen Schulleiter

TRIER. “Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen eins, komm lass ‘n bisschen noch zusammen bleib’n“ – singen die “Fantastischen Vier“ in einem ihrer neuesten Songs. Für die Sankt Maximin-Realschule Plus in Trier das passende Lied, um ihren neuen Schulleiter Andreas Hochhalter offiziell in ihrer Schulgemeinschaft aufzunehmen. Am 12. April feierten Schülerinnen und Schüler, das Lehrerkollegium und zahlreiche Gäste von anderen staatlichen und bischöflichen Schulen gemeinsam die Einführung Hochhalters, der bereits seit 1. August letzten Jahres Rektor der Sankt Maximin Schule ist.

Dass in Sankt Maximin das “Wir“ im Vordergrund steht, betonten nicht nur die Vertreterinnen und Vertreter des Schulträgers, der ADD, der Eltern sowie Mitarbeiter in ihren Grußworten – dieser Anspruch spiegelte sich auch im Programm der Begrüßungsfeier. Angefangen bei der Co-Moderation zwischen Fünftklässler Mika Schneider und Lehrer Marc Fellerich, über einen Tanz der achten Klassenstufe oder einem Sketch der Fünftklässler bis hin zu Musik der Sechst- und Siebtklässler auf Französisch und einem selbst gestalteten Bild mit Fingerabdrücken aller Schüler: Alle Altersstufen hießen ihren neuen Schulleiter Hochhalter willkommen.

Dass nicht nur die Schulgemeinschaft selbst, sondern auch das Bistum als Träger der Schule froh sei, Hochhalter für den Posten gewonnen zu haben, betonte Albrecht Adam, Leiter der Abteilung Hochschule im Bistum Trier, in seiner Ansprache. Der Lebenslauf des 40-Jährigen sei beeindruckend, da er die Gleichzeitigkeit und Kombination von Lehrtätigkeit, der Wahrnehmung von Schulleiteraufgaben, die Tätigkeit als Dozent und den Willen und die Bereitschaft, sich weiter zu qualifizieren aufzeige. “Für mich ist das ein Zeichen von Engagement, Motivation, Belastbarkeit und vor allem – vielleicht das Wichtigste – Freude am Beruf“, so Adam.

Hochhalter stammt aus Irsch bei Saarburg und legte sein Abitur 1998 am Gymnasium in Saarburg ab und studierte an der Universität Trier Politikwissenschaft, Soziologie und Pädagogik. Als Vertretungslehrer schnupperte er Schulluft an der Theodor-Heuss-Hauptschule in Trier und nahm das Studium der Geographie auf. 2008 legte er das Zweite Staatsexamen für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen ab und war von 2008 bis 2010 Koreferent in der Agentur für Qualitätssicherung, Evaluation und Selbstständigkeit. An der Theodor-Heus-Schule vertrat er ab 2010 als Konrektor ständig den Schulleiter und absolvierte währenddessen ein Master-Fernstudium “Schulmanagement“ an der Technischen Universität Kaiserslautern. Vor seinem Wechsel war er von 2011 als Konrektor an der Grund- und Realschule plus Kell am See in Zerf. In dieser Zeit erwarb er auch die Befähigung für das Lehramt an Realschulen plus.

Hochhalter zeigte sich am Ende der Feier “tief beeindruckt“ von der herzlichen Aufnahme durch die Schulgemeinschaft. Für ihn seien die Schüler wie Farben – individuell und vielfältig, aber gemeinsam bildeten sie den Farbkreis. Ihnen wolle er jeweils ein passendes Angebot machen, das ihre Talente weiter entwickle, aber auch Schwächen erkenne. Das Postulat, dass die Schule und auch er sich auf die Fahnen geschrieben haben, den Gemeinschaftssinn und ein gutes Schulklima zu fördern, wolle er mit Leben füllen, so Hochhalter. (tr)



