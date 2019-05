Schwerer Unfall am Filscher Häuschen mit zwei Verletzten

TRIER. Am Donnerstag, 2. Mai, kam es gegen 17 Uhr im Kreuzungsbereich am “Filscher Häuschen” zu einem Verkehrsunfall. Beteiligt waren zwei PKW. Eine Unfallbeteiligte wurde dabei leicht, die andere schwer verletzt.

Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei kam eine 49-jährige Fahrerin den Berg runter und wollte an der Kreuzung “Filscher Häuschen” in Richtung Olewig abbiegen. Dabei kam es aber zu einer Kollision mit dem Fahrzeug einer 29-jährigen Frau aus der Verbandsgemeinde Trier-Land, die auf der L 144 in Fahrtrichtung Pluwig unterwegs war.

Die beiden Frauen wurden in Trierer Krankenhäuser gebracht, an beiden Fahrzeugen entstand durch den Zusammenstoß wirtschaftlicher Totalschaden. Durch die Rettungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle, die sich über eine Stunde hinzogen, kam es zu starken Verkehrsbehinderungen während des Feierabendverkehrs. Im Einsatz waren, neben zwei Streifenwagen der Polizeiinspektion Trier, zwei Rettungswagen, ein Notarzt, ein Fahrzeug der Berufsfeuerwehr Trier sowie der Bauhof der Stadt Trier. (tr)



