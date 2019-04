TRIER. 2019 ist das Jahr besonderer Tina Turner-Jubiläen: Vor 35 Jahren erschien ihr über 20 Millionen Mal verkauftes und mit vier Grammys ausgezeichnetes Album “Private Dancer“, der Start eines unglaublichen Comebacks und einer Weltkarriere.

Zu Ehren des 80. Geburtstags der “Queen of Rock“ geht “Simply the Best – Die Tina Turner Story“ auf große Tour durch Deutschland, Österreich und Italien – und kommt dabei am am Donnerstag, 18. April, auch in die Arena Trier.

“Simply The Best“ schildert mit viel Live-Musik und beeindruckenden Szenen das bewegte Leben der Rock-Ikone: Von den Anfangserfolgen, der harten Zeit mit einem drogensüchtigen und gewalttätigen Ehemann, dem Scheitern einer großen Liebe und schließlich, nach der Trennung, Tinas Neuanfang und raketenartiger Aufstieg in den 80ern bis hin zur Filmmusik von “James Bond 007 – Goldeneye“ Mitte der 90er. (tr)



