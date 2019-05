Sonntag: Thomas Kiessling und die Gospel Voices

TRIER. Ob klassische Gospel-Lieder und Spirituals, Musikstücke geistlichen Liedguts oder solche aus der modernen Unterhaltungsmusik – das Repertoire des Chors “Gospel Voices Trier“ ist breit aufgestellt. Am Sonntag, 5. Mai tritt der Chor um 18.30 Uhr gemeinsam mit dem Trierer Tenor Thomas Kiessling in der Kloster- und Krankenhauskirche des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Trier auf. Der Erlös des Konzertes ist zu Gunsten des Netzwerkes Demenz Trier/Saarburg.

Der Konzerteintritt kostet 11 Euro, ermäßigt 8 Euro. Konzertkarten sind im Vorverkauf an der Information in der Eingangshalle des Brüderkrankenhauses Trier erhältlich sowie an der Abendkasse. (tr)



