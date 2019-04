SCHWEICH. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein Brand in Schweich, Mathenstraße gemeldet. Eine freistehende Scheune, die in unmittelbarer Nähe zum dazugehörigen Wohnhaus stand, stand im Vollbrand.

Die Brandursache, sowie die Höhe des Sachschadens sind derzeit noch nicht bekannt. Personenschaden entstand nicht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (tr)



