Soziale Probleme erkennen, Lösungsideen entwickeln

TRIER. Wie lassen sich Geschäftsmodelle für soziale Herausforderungen entwickeln? Der “Open Innovation Day“ an der Universität Trier bietet die Möglichkeit, Vorgehensweisen und Verfahren kennenzulernen.

Im Rahmen des Workshops am 1. April an der Universität Trier wird den Teilnehmern ein Eindruck der Methoden und Arbeitsweisen vermittelt, die im Labor UNTIL der Abteilung Organisationspädagogik zum Einsatz kommen, in dem innovative soziale Dienstleistungsmodelle entwickelt werden.

Beim Open Innovation Day kommen Vertreter aus der (Sozial-)Wirtschaft und Wissenschaft, aus der Politik und der Zivilgesellschaft zusammen. Ihnen werden exemplarisch Wege aufgezeigt, wie neue bedarfsgerechte soziale Dienstleistungskonzepte erarbeitet werden können. Der Prozess beginnt damit, einem sozialen Bedarf genau auf den Grund zu gehen. Ausgehend von den Bedarfen künftiger Nutzer erarbeiten die Teilnehmenden mithilfe von Methoden aus Innovationsentwicklung und Kreativitätsforschung erste Lösungsideen. Dabei sind der Kreativität zunächst keine Grenzen gesetzt. Die entstandenen Lösungsideen werden anschließend zu einem anschaulichen Prototyp entwickelt.

Der 2. Open Innovation Day findet in Kooperation von Universität und Stadt Trier am Montag, 1. April, von 10 bis 17 Uhr an der Universität Trier, Gebäude B, Raum A 9/10 statt. Um eine Anmeldung wird bis zum 25. März gebeten. (tr)



