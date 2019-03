SPD: “Die Wolfsberghalle ist unverzichtbar!”

TRIER. Nun hat sich auch die SPD-Stadtratsfraktion zum Thema “Wolfsberghalle” geäußert. Marco Marzi, sportpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, betonte, dass die Sporthalle für die IGS Trier sowie ein wichtiger Pfeiler für den Vereinssport sei – insbesondere der Handballer. Sie sei “unverzichtbar” und die Sperrung verdeutliche die Knappheit an Raum für Sport.

Kritik kommt vom Fraktionsvorsitzenden, MdL Sven Teuber. In seinen Gesprächen in Mainz habe er erfahren, dass das Bildungsministerium den Prozess der Stadt sehr unterstützend von Beginn an begleitet und die bekannten, geltenden Möglichkeiten der Förderung des Schulsports voll ausgeschöpft habe. “Die Stadt hat es bislang aber versäumt, mit dem für die Sportförderung zuständigen Innenministerium überhaupt Gespräche zu führen”, so Teuber. Wer zurecht Tribünen für den Vereinssport weiterhin am Wolfsberg als notwendig reklamiere, sollte wissen, dass eine Förderung nur möglich sei, wenn überhaupt ein Antrag vorliege: “Dies ist noch immer nicht der Fall und es wurden bis heute noch keine Gespräche mit dem Innenministerium dazu geführt.” Sport- und Baudezernat müssten nun liefern, wenn sie Gelder bekommen wollten. Die Türen in Mainz stünden offen, so Teuber abschließend. (tr)



