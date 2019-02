TRIER. Wegen Reparaturarbeiten ist die rechte Fahrspur am St. Barbara Ufer zwischen Einmündung Kaiserstraße und Karl-Marx-Straße in Richtung Autobahn am kommenden Dienstag, 26. Februar, von 9 bis 15 Uhr gesperrt. Wenn möglich, sollte dieser Abschnitt großräumig umfahren werden. (tr)



Drucken