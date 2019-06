Sperrung zum Neustraßenfest

TRIER. Während des Neustraßenfestivals am Samstag, 22. Juni, ist die Neustraße von der Einmündung Kaiserstraße an von zehn bis etwa 22 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Straßenverkehrsbehörde weist darauf hin, dass in der Neustraße keine Parkmöglichkeiten bestehen. Die Bewohner der German-/Gervasiusstraße können ihre Quartiere über die Rahnenstraße erreichen. Wegen der Veranstaltung wird der Lieferverkehr der Fußgängerzone aus Fahrtrichtung Neustraße eingeschränkt. Liefertätigkeiten sollten nach Möglichkeit bis spätestens zehn Uhr abgeschlossen sein. (tr)



