Sperrungen wegen Krötenwanderung

TRIER. Weil sich bereits die ersten Amphibien auf den Weg zu ihren Laichgewässern machen, wird die Straße am Markusberg zwischen Café Mohrenkopf und Trierweiler vom kommenden Montag, 11. März, an wie bereits in den vergangenen Jahren zwischen 18 und 8 Uhr für den Straßenverkehr gesperrt.

Je nach Witterung wird die Sperrung Mitte bis Ende April wieder aufgehoben. Auch für den Bereich Sievenicher Hof in Richtung Aach, sowie An der Härenwies zwischen Südbad und Südfriedhof ist ab sofort mit wandernden Amphibien zu rechnen. Während der Zeit der Krötenwanderung sammeln freiwillige Helfer Kröten von der Straße und tragen sie zu ihrem Laichgewässer.

Die untere Naturschutzbehörde bittet die Autofahrer deshalb um besondere Rücksicht und Beachtung der Straßensperrung. Die nächtliche Straßensperrung zum Schutz der bedeutenden Erdkrötenpopulation auf dem Markusberg und der Einsatz freiwilliger Helfer werden in diesem Jahr voraussichtlich zum letzten Mal erforderlich sein: So ist der Bau einer feststehenden Leiteinrichtung mit zwei Durchlässen unter der Straße geplant, durch die die Amphibien gefahrlos zu ihren Laichgewässern gelangen können. (tr)



