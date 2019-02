Stadtmuseum Simeonstift lädt Kinder und Eltern ein

TRIER. Am 8. und 9. März lädt das Stadtmuseum Simeonstift zu mehreren Veranstaltungen ein, die für Eltern und Kinder geeignet sind.

Freitag, 8. März, 15 -15.45 Uhr

Kunterbunt

Malen, Basteln und Kleben für Kinder ab 3 Jahren

Kosten: € 5,- (inkl. Material)

Bei einem Museumsbesuch für die Kleinsten können Kinder ab 3 Jahren im Museum entdecken und staunen. Anschließend werden in der Museumswerkstatt kunterbunte Erinnerungsstücke gemalt, geklebt und gebastelt. Anmeldung erforderlich unter museumspaedagogik@trier.de oder 0651 718 1452.

Freitag, 8. März, 16 – 17 Uhr

Mit allen Sinnen

Kleinkinder ertasten die Stadtgeschichte (für Kinder von 1-2 Jahren)

Kosten: 4 €

Wer winkt das aus der Porta? Wer schippert über die Mosel? Was macht die Maus im Dreikönigenhaus? Auf den großen, weichen Krabbeldecken des Museums können 1- bis 2-Jährige mit Liedern, Geschichten und einfachen Spielideen auf ihre erste Entdeckungsreise durch Trier gehen. Der nächste Termin findet am Freitag, 28. September, von 16 bis 17 Uhr im Stadtmuseum Simeonstift statt. Anmeldung erforderlich unter museumspaedagogik@trier.de oder 0651 718 1452.

Samstag, 9. März, 15.30 – 17.30 Uhr

Eltern-Kind-Yoga im Museum

Kreativkurs mit Martina Kancirova

Eintritt: € 15,- pro Eltern-Kind-Paar

Gemeinsame Zeit bewusst verbringen und Kunst mit anderen Augen entdecken: Dieses Erlebnis bietet das Eltern-Kind-Yoga im Stadtmuseum Simeonstift. In einer Führung gewinnen die Eltern-Kind-Paare spannende Einblicke in die geheimnisvollen Tierwelten in den Gemälden des Museums. Anschließend zeigt Yogalehrerin Martina Kancirova, wie man sich von den Tierdarstellungen zu entspannenden Yoga-Übungen inspirieren lassen kann. Als Erinnerung basteln die Kinder eine Maske ihres Lieblingstieres. Der Kurs ist geeignet für Kinder ab 4 Jahren in Begleitung eines Elternteils und kostet € 15 pro Paar pro Termin. Mitzubringen sind bequeme Kleidung und eine kleine Stärkung, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Maximal 8 Paare, eine Anmeldung ist erforderlich unter museumspaedagogik@trier.de oder 0651 718 1452. (tr)



