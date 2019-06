Stadtradeln: Mehr als 100 Teams dabei

TRIER. Die Trierer Stadtradler stecken in den Startlöchern: Am Samstag, 8. Juni, beginnt die dreiwöchige Aktion, an der sich die Stadt bereits zum achten Mal beteiligt. Mit bislang 105 angemeldeten Teams verzeichnet Trier einen neuen Rekord. Familien, Schulen, Klassen, Straßengemeinschaften, Ortsteile, Vereine, Betriebe, Unternehmen und alle, die in Trier wohnen, eine Bildungseinrichtung besuchen oder in der Stadt arbeiten, können sich unter stadtradeln.de/trier als Team registrieren oder sich einer bestehenden Gruppe anschließen. Das diesjährige Domradeln findet am 17. Juni, 18 bis 20 Uhr, statt. Für ein Aufforstungsprojekt in Bolivien drehen die Teilnehmer Runden um den Dom und natürlich zählen die gefahrenen Kilometer auch für das Stadtradeln.



