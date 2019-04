Stadtwerke beraten am Bürgerhaus Trier-Nord

TRIER. Bei ihrer Stadtteil-Tour bieten die Stadtwerke Trier (SWT) Tarifberatungen in allen Trierer Stadtteilen an. Anfang Mai sind sie mit ihrem Infomobil in Trier-Nord zu Gast:

‣ Am Freitag, 3. Mai von 14 bis 18 Uhr, am Bürgerhaus Trier-Nord, Franz-Georg-Straße 36, 54292 Trier.

Vor Ort überprüfen die SWT-Kundenberater nicht nur die laufenden Energieverträge, sondern informieren Interessenten auch über neue Angebote. So kann man sich beispielsweise seinen Strompreis bis 2021 sichern oder sich über den Stromvertrag ein energieeffizientes Haushaltsgerät finanzieren. Wer einen Besuch am beim SWT-Infomobil plant, kann seine letzte Energierechnung zur Beratung mitbringen. (tr)



