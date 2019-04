Stadtwerke beraten in Euren

TRIER. Am kommenden Wochenende setzen die Stadtwerke Trier ihre Stadtteil-Tour in Euren fort. Am Samstag, 13. April von 9 bis 13 Uhr, und am Mittwoch, 17. April von 15.30 bis 19 Uhr, stehen sie mit ihrem Infomobil auf dem Peter-Schütz-Platz.

Das Angebot ist für alle interessant, die Fragen zu ihren Energieverträgen haben und sich eine persönliche Beratung wünschen. Die SWT-Kundenberater überprüfen und beraten individuell. Darüber hinaus informieren sie über neue Angebote. So kann man sich beispielsweise seinen Strompreis bis 2021 sichern oder sich über den Stromvertrag ein energieeffizientes Haushaltsgerät finanzieren.(tr)



Drucken