Stadtwerke für Digitalisierungspreis nominiert

TRIER. Die Stadtwerke Trier haben es beim 12. Deutschen Nachhaltigkeitspreis unter die Nominierten für den Sonderpreis Digitalisierung geschafft. “Unter 800 Bewerbern bei einer so renommierten Auszeichnung wie dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis für unsere Konzepte und Ideen nominiert zu werden, macht uns stolz und motiviert für die kommende Bewerbungsrunde der besten 20”, so SWT-Technikvorstand Arndt Müller.

Im September entscheidet eine Expertenjury darüber, ob die Stadtwerke Trier es unter die Top-3 des Wettbewerbs und somit zur Preisverleihung nach Düsseldorf schaffen. “Jetzt gilt es, die Jury davon überzeugen, welche Chancen die Digitalisierung unserem Querverbundunternehmen bietet, um Sektorenkopplung neu zu denken und nachhaltige Energiekonzepte zu entwickeln”, sagt der kaufmännische SWT-Vorstand, Steffen Maiwald. (tr)

Kurzbegründung

Die Stadtwerke Trier-AöR (SWT) sind im Auftrag der Stadt Trier unter anderem mit der Trinkwasserversorgung sowie der Versorgung mit Strom, Gas, Wärme und der Durchführung des Personennahverkehrs betraut. Digitalisierung verstehen die SWT als Instrument, um den eingeschlagenen Weg vom klassischen Versorger zum kundenorientierten und sektorenübergreifenden Qualitätsdienstleister erfolgreich zu beschreiten. So wurde durch WLAN-Access Points an Straßenlampen und in den ÖPNV-Bussen ein geschlossenes Innenstadtnetz erzeugt. Das SWT-City-WLAN wird aktuell von rund 6.000 Menschen täglich genutzt, Tendenz steigend. Der Energiebedarf wird damit im Vergleich zum Mobilfunk gesenkt. Das ist vor allem in Hinblick auf den kommenden Aufbau des 5G-Netzes, das noch mehr Energie benötigen wird, sehr wichtig.

Die Digitalisierungsstrategie umfasst außerdem den Einsatz von digitaler Technologie bei der energetischen Neuausrichtung. Vor allem aber wird bei den SWT der nachhaltige Einsatz von regenerativem Strom in allen Sektoren verfolgt. Ein Höchstmaß von Flexibilität bei dieser Aufgabe generieren die SWT durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Steuerung der Anlagen, zum Beispiel steuern die Stadtwerke Pumpturbinen vor Trinkwasserbehältern. Durch die Vernetzung der vorhandenen Behälter in der Region besteht die Möglichkeit einen dezentralen, virtuellen Energiespeicher aufzubauen.



