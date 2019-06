Stadtwerke Trier suchen Teilnehmer für Effizienz-Studie

TRIER. Die Stadtwerke Trier (SWT) nehmen an einem neuen EU-weiten Forschungsprojekt teil und suchen dafür Teilnehmer in Trier und Region. Während des dreijährigen Projekts statten die SWT die Wohnräume der Teilnehmer mit intelligenter Technik aus. Ziel ist es, Menschen in ihrem privatem Umfeld dabei zu unterstützen, Energie dann zu nutzen, wenn sie günstig verfügbar ist. Die eingesetzte Technik dürfen die Teilnehmer nach Ablauf der Untersuchung behalten. Die Studie ist Teil des Forschungsprojekt DRIMPAC, das die Europäische Union mit dem Förderprogramm Horizon 2020 fördert.

Weitere Informationen auf swt.de. Wer Interesse an einer Teilnahme hat, kann sich direkt an die SWT wenden. Ansprechpartner sind Daniel Diewald (daniel.diewald@swt.de, 0651/717-2408) und Raphael Stott (raphael.stott@swt.de, 0651/717-2436). (tr)



