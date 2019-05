Steff Becker zu Gast in der SWR-Landesschau

TRIER. Anlässlich der Eröffnung des Kultursommers gibt der Trierer Künstler Steff Becker am 15. Juni in Speicher ein Konzert und stellt zu diesem Anlass dort auch einige seiner Bilder aus.

Vorher aber wird er noch vor einem wesentlich größeren Publikum auftreten: Am Mittwoch, 12. Juni, ist er im dritten Fernsehprogramm in der SWR-Landesschau zu Gast. Ab 18.45 Uhr wird er dann der Moderatorin der Sendung Rede und Antwort stehen – über seine Musik berichten und bei dieser Gelegenheit auch Einblicke in sein neues künstlerisches Leben als Maler geben. (-flo-)



