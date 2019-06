Stichwahl in fünf Stadtteilen

TRIER. Die Würfel sind gefallen: Der Superwahlsonntag bringt bei den Ortsvorsteherwahlen einige überraschende Ergebnisse mit sich. Denkbar knapp fällt das vorläufige Ergebnis der Ortsvorsteherwahl in Kürenz aus: Amtsinhaber Bernd Michels (CDU) liegt nur eine Stimme vor Herausforderer Ole Seidel von den Grünen. Wer dort neuer Ortsvorsteher wird, entscheidet sich in der Stichwahl am 16. Juni. Neben Kürenz kommt es zu vier weiteren Stichwahlen, nämlich in Tarforst, Trier-Nord, Trier-Süd und Mitte-Gartenfeld. Abgelöst werden die Ortsvorsteher in zwei Ortsbezirken: Marc Borkam (SPD) bezwingt Amtsinhaber Horst Erasmy (CDU) in Trier-West/Pallien und Hanspitt Weiler (SPD/Grüne) folgt auf Theodor Wolber (CDU) in Heiligkreuz.

Die konstituierende Sitzung des Stadtrats soll am 25. Juni stattfinden. Zwei Tage später folgt eine feierliche Sitzung, bei der ausscheidende langjährige Mitglieder geehrt werden. Die erste Arbeitssitzung ist für den 29. August geplant. (tr)



