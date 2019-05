Straßenfest zum Europatag mit Habeck und Bausch

TRIER. Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, und François Bausch, luxemburgischer Verkehrsminister und Mitglied von déi gréng, besuchen am Donnerstag, 9. Mai, Deutschlands älteste Stadt.

Die Trierer Grünen veranstalten anlässlich des Europatages ein Straßenfest auf dem Kornmarkt mit Unternehmen und Initiativen, die etwas im Sinne ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit ändern möchten und deshalb in der Karte von morgen verzeichnet sind. Für Johannes Wiegel, Vorstandssprecher der Trierer Grünen, steht fest: “Wir stehen an einem entscheidenden Moment in der Geschichte Europas: Fallen wir zurück in einen gefährlichen Nationalismus oder erneuern wir Europa als starke Gemeinschaft? Der Kampf für Klimaschutz, Demokratie und Gerechtigkeit in Europa ist wichtiger denn je!”

Habeck und Bausch werden dieses Fest gemeinsam besuchen, mit Menschen ins Gespräch kommen und auf der Bühne über ihre Visionen für ein zukunftsfähiges Europa diskutieren. Das Fest beginnt um 16.30 Uhr. (tr)



