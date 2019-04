SWT bauen in der Loebstraße

TRIER. Für die Erschließung des Energie- und Technikparks bauen die Stadtwerke Trier vom 23. April bis zum 24. Mai 2019 im vorderen Bereich der Loebstraße. Der Tiefbau erfolgt im Gehwegbereich vor dem Volkswagen Zentrum Trier sowie im Kreuzungsbereich der Dasbachstraße.

Der Verkehr in der Loebstraße kann zweispurig an den Bauarbeiten vorbei fahren. Die Dasbachstraße wird im Kreuzungsbereich Loebstraße zur Einbahnstraße in Richtung Loebstraße. Der Verkehr in die Dasbachstraße wird vor Ort über Rudolf-Diesel-Straße und Metternichstraße umgeleitet. Für Rückfragen stehen die SWT unter der Telefonnummer 0651 717-1623 gerne zur Verfügung. (tr)



