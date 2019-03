SWT-Leitungsarbeiten in Euren

TRIER. Die Stadtwerke Trier verlegen neue Gas- und Wasserleitungen im Kreuzungsbereich St.-Helena-Straße und Im Spilles in Trier-Euren. Dazu muss der betroffene Straßenabschnitt voraussichtlich von Mittwoch, 3. April, bis einschließlich Mittwoch, 24. April, voll gesperrt werden. Eine Umleitung wird vor Ort über die Burgmühlenstraße ausgeschildert.

Während der Baumaßnahme können die Buslinien 1 und 81 die Endhaltestelle Helenenbrunnen in Euren nicht anfahren. Beide Linien enden an der Haltestelle Euren Friedhof. Die Haltestellen Burgmühlenstraße, Tempelherrenstraße und Helenenbrunnen werden für die Dauer der Bauarbeiten aufgehoben und an die Haltestelle Ludwig-Steinbach-Straße verlegt.

Die Stadtwerke Trier bitten um Verständnis und stehen bei Rückfragen zur Baumaßnahme unter der Telefonnummer 0651 717-1623 gerne zur Verfügung. Bei Fragen zur Busumleitung stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 71 72 73 zur Verfügung. (tr)



