Teams für “Pfarreien der Zukunft”

REGION. Die Pfarreien der Zukunft im Bistum Trier sollen künftig von Teams geleitet werden, die sich aus jeweils drei Hauptamtlichen und bis zu zwei ehrenamtlich Engagierten zusammensetzen. Gemeinsam mit dem Rat der Pfarrei, dem bis zu 22 Ehrenamtliche angehören können, tragen sie die Verantwortung für die pastorale Entwicklung in der Pfarrei, für das Personal und die Ressourcen. Unterstützt werden die Leitungsteams dabei von den Fachabteilungen des Bischöflichen Generalvikariates Trier.

Um einen Einblick in die Aufgaben und das Anforderungsprofil sowie in die generelle Arbeit der Leitungsteams und die Arbeit im Rat der Pfarrei zu bekommen, bietet das Bistum Trier in drei Informationsveranstaltungen an. Eingeladen sind alle interessierten Ehrenamtliche, die an der Umsetzung der Synode mitarbeiten möchten, das Rahmenleitbild der Pfarrei anerkennen, “mit Zuversicht und Offenheit Veränderungsprozesse gestalten und begleiten wollen” und “aus einem emanzipierten Christsein heraus ihren Glauben bezeugen können”, schreibt Generalvikar Ulrich von Plettenberg in seiner Einladung zu den Veranstaltungen.

Die Informationsveranstaltungen finden an folgenden Terminen statt:

♦ Freitag, 6. September, 15 bis 21 Uhr, im Forum Vinzenz Pallotti (Aula), Pallottistr. 3, in 56179 Vallendar;

♦ Freitag, 20. September, 15 bis 21 Uhr, im Kulturforum Illipse, Burgweg 4, in 66557 Illingen;

♦ Samstag, 21. September, 10 bis 16 Uhr in der ehemaligen Abteikirche Sankt Maximin, Maximinstr. 18, in 54292 Trier.

Um eine Anmeldung bis zum 23. August für Vallendar und bis zum 6. September für Illingen und Trier wird gebeten beim Arbeitsbereich Ehrenamtsentwicklung im Bischöflichen Generalvikariat, Mustorstr. 2, 54290 Trier, Telefon 0651/7105-566 oder E-Mail ehrenamt@bistum-trier.de.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen gibt es auf ehrenamt.bistum-trier.de. Allgemeine Informationen zum Leitungsteam, dem Rat der Pfarrei und dem aktuellen Stand der Umsetzung der Synode sind auf bistum-trier.de/heraus-gerufen zu finden. (tr)



Drucken