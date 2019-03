Technische Einblicke für Mädchen und junge Frauen

TRIER. Löten, programmieren, verkabeln oder auf Holzmasten klettern – als Elektronikerin für Betriebstechnik wird es nie langweilig. Um den Beruf auch für junge Frauen interessant zu machen, unterstützt Westnetz das bundesweite Berufsorientierungsprojekt “Girls’ Day – Mädchen-Zukunftstag 2019“. Der Standort Trier bietet zwölf jungen Mädchen bzw. Jugendlichen ab 13 Jahren die Möglichkeit, sich den Arbeitsalltag einer Elektronikerin für Betriebstechnik einmal genauer anzuschauen und zu erfahren, wie vielseitig und spannend diese Tätigkeit sein kann. Unter Anleitung der Fachkräfte dürfen die Mädchen am 28. März dann selbst mit anpacken.

Der “Girls’ Day“ ist ein Konzept, um junge Frauen frühzeitig für entsprechende Berufe zu begeistern. In einem Bereich, in dem hauptsächlich Männer arbeiten, ist es für Westnetz besonders wichtig, junge Frauen für eine technische Ausbildung zu gewinnen. Der Aktionstag trägt dazu bei, das Bewusstsein zu wecken, dass Mädchen für naturwissenschaftlich-technische Berufe Interesse zeigen und bei entsprechenden Angeboten diese Berufe auch wählen. Ausbildungsleiter Andreas Roth nutzt den praxisorientierten “Schnuppertag“, um mit Klischees aufzuräumen: “Da in den technischen Berufen immer noch vorwiegend Männer arbeiten, denken Mädchen oft, dass sie für die Aufgaben nicht geeignet sind. Wir möchten diese Vorurteile abbauen und technisch interessierte Schülerinnen fördern. So haben bereits einige Frauen ihre technische Ausbildung bei Westnetz erfolgreich absolviert bzw. sind gerade auch in Trier dabei. Und natürlich nehmen wir gerne weitere Mädchen in die Ausbildung auf.“

Die Ausbildung zur Elektronikerin für Betriebstechnik ist sehr facettenreich – die Auszubildenden erlernen zum Beispiel, wie energieerzeugende Anlagen in Betrieb genommen oder Stromverteilnetze instand gehalten werden. Auf dem Übungsgelände am Standort Trier klettern sie auf Holzmasten oder fahren mit dem Steiger in luftige Höhen, um Arbeiten an der Übungsfreileitung durchzuführen. “Westnetz bietet überdurchschnittliche Ausbildungsvergütungen und auch die Aufstiegschancen einer Elektronikerin bei Westnetz sind sehr gut“, erklärt Roth.

Weitere Informationen gibt es bei Ausbildungsleiter Andreas Roth, Telefon: 0651- 812-2498 oder bei der Anmeldung im Internet. (tr)



