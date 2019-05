Teuber bleibt Fraktions-Chef

TRIER. Die neue SPD-Stadtratsfraktion hat Sven Teuber an ihrer Spitze bestätigt. Teuber wurde einstimmig zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. Der Landtagsabgeordnete ist damit in seiner dritten Amtszeit Stadtratsmitglied und Vorsitzender der SPD-Fraktion und somit dienstältester Fraktionsvorsitzender. Im neuen Rat will die SPD “auf eine breite Zusammenarbeit möglichst vieler Fraktionen” setzen.

“Wir schaffen es seit Jahren konsequent, uns immer wieder spürbar zu erneuern und gleichzeitig Erfahrung weiter aufzubauen. Das zeichnet uns aus und hebt uns von den meisten anderen Parteien in Trier ab. Unsere Bundespartei könnte hier noch einiges von uns lernen”, sagt Teuber. Mit Julia Bengart, Isabell Juchem und Sabine Mock zogen drei neue Frauen in die paritätisch besetzte SPD-Fraktion ein. “Dass unsere paritätische Listenaufstellung Früchte getragen hat und wir nun drei neue und sehr engagierte Frauen in der Fraktion begrüßen dürfen, spricht für die stetige Weiterentwicklung und Erneuerung der Trierer SPD“, so Teuber weiter. (tr)



