Thomas Fischer – Strafrecht und politische Kultur

TRIER. Der Termin, der Redner und das Thema bleibt – nur der Ort hat sich geändert. Der Vortrag des früheren Bundesrichters, Professor Thomas Fischer, zu dem die Tufa in Zusammenarbeit mit der éditions trèves eingeladen hatte, muss wegen des großen Interesses in das Foyer des Theaters Trier verlegt werden.

Über Inhalt, Grenzen und Gefährdungen der “politischen Kultur” in Deutschland wird viel und kontrovers diskutiert. Es geht um Meinungsfreiheit und Meinungsbegrenzungen, Form, Freiheit und Kontrolle von öffentlicher Kommunikation. Wie häufig in unruhigen Zeiten, wird dem Strafrecht und der formellen Eingrenzung und Sanktionierung eine wichtige Rolle zugeschrieben – von unterschiedlichen Seiten in ganz unterschiedlicher Weise.

Fischers Vortrag befasst sich mit Positionen, Begründungen und Lösungsvorschlägen. Im Anschluss stellt sich Thomas Fischer den Fragen des Publikums. Für die neue Lokalität sind jetzt noch Karten erhältlich. (tr)



Drucken