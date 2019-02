Tiefer Blick in die lebendige Szene des Kunsthandwerks

REGION. Vom 5. – 7- April finden in diesem Jahr die Europäischen Kunsthandwerktage statt. Gestaltende Handwerker, Kunsthandwerker und Designer in der Region Trier öffnen ihre Werkstätten.

Traditionsgemäß sind diese drei Tage alljährlich dem Kunsthandwerk in Europa gewidmet. Dann findet dieses Event zeitgleich in 21 europäischen Ländern, u.a. in Frankreich, Spanien, Italien, Belgien, Lettland, Portugal, Irland und der Schweiz statt. In der Region Trier nimmt die “Werkform”-Gruppe teil: Gabriele Drangmeister, Drangmeister Schreinerwerkstatt; Elke Gerber-Eckert, Ars Vivendi Keramik; Anna Isaeva, Nusia fashion Textil und Textildruck; Roswitha & Matthias Kaster, Photographie & Fine Art Print; Noerbert Kölzer; Glasmalerei Binsfeld; Hedi Schon, Glasgestaltung und Malerei; Sabine Thornau, Papierobjekte sowie Edy Willems, Buchbinderei.

Die Initiative zu den Europäischen Kunsthandwerktagen ging im Jahr 2002 vom französischen Ministerium für Handwerk aus. 2014 hat die Handwerkskammer Berlin die Europäischen Tage des Kunsthandwerks erstmals in die deutsche Hauptstadt geholt. Mittlerweile wurde das erfolgreiche Konzept von weiteren Handwerkskammern Deutschlands aufgegriffen. Ziel ist es, das Interesse der Öffentlichkeit an dem vielseitigen und wichtigen Wirtschaftsbereich Kunsthandwerk und Design zu stärken.

Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, kostenfreie Entdeckungstouren durch die Werkstätten zu unternehmen, sich an Workshops zu beteiligen, Vorträgen zuzuhören, Ausstellungen zu besichtigen und damit einen tiefen Blick in die lebendige Szene des Kunsthandwerks zu werfen.

Eine Übersicht der Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker, die sich beteiligen, findet sich auf dieser Seite. (tr)



