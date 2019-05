Tierköder mit Nägeln in Trier-Ehrang ausgelegt

TRIER. Jetzt sind die Hundehasser auch in Ehrang unterwegs: Am Freitag, 3. Mai, spazierte eine Frau mit ihrem Hund kurz nach 14 Uhr über den Radweg in Trier-Ehrang. Zwischen der Merowingerstraße und dem Krankenhaus blieb ihr Husky plötzlich stehen und nahm etwas von der angrenzenden Grünfläche in seinen Mund.

Die Frau konnte gerade noch verhindern, dass ihr Hund ein Stück Salami fraß, das mit einem Stahlnagel und einer Heftklammer gespickt war. Weitere Vorfälle wurden bislang nicht angezeigt. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502/9157-0. (tr)



Drucken