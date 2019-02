Trierer Hackathon zur Digitalisierung im Weinbau

TRIER. Zum zweiten Mosel-Wein-Hack sind am vergangenen Wochenende wieder Winzer und Winzerinnen, ProgrammiererInnen und (Geo)-Informatiker zusammengekommen, um in interdisziplinären Teams an Lösungen, Prototypen und Ideen zur Digitalisierung im Weinbau zu arbeiten. Ziel dabei war es, zu mehreren Fragestellungen innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens gemeinschaftlich kreative, nützliche und/oder unterhaltsame Produkte oder Prototypen herzustellen.

Nach Vorstellung der Themenschwerpunkte eröffnete Schirmherr Oberbürgermeister Wolfram Leibe den Hackathon mit einem von ihm mitgebrachten Wein. Daraufhin begannen sechs Teams, Ideen und Prototypen zu den “Challenges” der Firmen ERO GmbH (Maschinen- und Gerätebau für den Weinberg) und Vineyard Cloud GmbH (Management-Software für Winzer) zu erarbeiten. Am Abend sorgte Thomas Vatheuer mit seiner Weinprobe als Weinmundwerker für viel Stimmung und Abwechslung.

Am zweiten Tag stellten die Gruppen dann ihre jeweiligen Ideen vor. Eine Jury, bestehend aus Jens Wagner (ERO GmbH); Marcel Sambale-Lergenmüller (Vineyard-Cloud GmbH) und Professor Dominik Durner (Weincampus Neustadt), kürte zwei Siegergruppen.

Eine Gruppe stellte dar, wie es durch Einsatz digitaler Tools bei maschineller Ernte gelingt, Trauben möglichst präzise zu ernten, ohne dabei die Laubwand zu beschädigen (Gruppe Cara). Die andere Gruppe entwickelte ein Konzept zur Präzisierung der Ertragserfassung in verschiedenen Bereichen durch den Einsatz digitaler Tools in Verbindung mit einer Einteilung von Parzellen und dem Aufstellen von Sammelcontainern in jeweiligen Parzellen (Gruppe Vinecraft).

Mit dem zweiten Hackathon wurde somit eine solide Basis zur Umsetzung effizienter Ideen und Produkte in der Digitalisierung im Weinbau geschaffen.

Organisiert wurde die Veranstaltung von geocoptix GmbH, dem app studio trier und der Lokalen Agenda 21 in Partnerschaft mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Trier und dem Weincampus Neustadt. (tr)



