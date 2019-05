TRIER. Alle zwei Jahre findet der Trierer Lebensmitteltag an der Hochschule Trier statt. Diesmal geht es, am 10. Mai 2019 von 9 – 17 Uhr im zentralen Hörsaalgebäude, um das zeitgemäße Thema “Chancen der Digitalisierung in der Lebensmittelwirtschaft“.

Der Trierer Lebensmitteltag soll Führungskräften, Technologen, IT Fachkräften und Interessierten aus allen Bereichen der Lebensmittelindustrie die Möglichkeit bieten, sich über aktuelle technische Trends und Entwicklungen zu informieren. Hochkarätige Referenten aus Forschung und Industrie geben einen Einblick über die Digitalisierung der Lebensmittelherstellung, von Big Data in der Lebensmittelwirtschaft, über neue Informationstechnologien bis zu Industrie 4.0 in der Lebensmitteltechnik. Die Veranstaltung bietet darüber hinaus eine Plattform für Diskussion und Networking zu allen Arbeitsbereichen der Lebensmitteltechnik.

Die Veranstaltung ist kostenpflichtig. (tr)



Drucken